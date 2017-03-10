«تعليم الشرقية» تبدأ المرحلة الثانية لتصفيات «تحدي القراءة العربي»

أنهت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية مرحلة تصفيات المدارس الأولى في تحدي القراءة العربي، فيما بدأت مباشرة المرحلة الثانية من خلال تصفيات المكاتب التعليمية، والمستمرة فعالياتها حتى الإثنين المقبل، ويترشح فيها أفضل ثلاثة متسابقين من كل مكتب، بعدها يتم إجراء المرحلة الثالثة ممثلة في تصفيات إدارة التعليم في المنطقة لترشيح ثلاثة طلاب يمثلون المنطقة في تحدي القراءة على مستوى الوزارة في الرياض، وصولاً لترشيح من يمثل المملكة في التحدي لمرحلته الأخيرة في دبي.

يذكر أن مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، دشن في وقت سابق حساباً لمشروع تحدي «القراءة العربي» على صفحة «تويتر».

من جهة أخرى، أكد مساعد مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية للشؤون المدرسية فهد الغفيلي، أهمية ممارسة العمل وفقاً لمفاهيم وتطبيقات «الحوكمة» التي ترمي إلى رفع مستوى الكفاءة والفاعلية لتواكب رؤية المملكة 2030، إلى جانب المساهمة في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020، وصولاً لتوجهات الوزارة، والتنافسية في تحقيق جودة التعليم. جاء ذلك خلال ورشة العمل والحلقة النقاشية التي أدارها في قاعة الأمير محمد بن فهد في مبنى الإدارة الرئيس بالدمام، أمس الأول، المستشار التعليمي في تعليم الشرقية عبدالرحمن الغفيلي، بحضور منسوبي الإدارات التابعة للشؤون المدرسية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٣) صفحة (٥) بتاريخ (١٠-٠٣-٢٠١٧)