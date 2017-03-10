نقل مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، تعازي نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، لوالد وذوي الجندي أول موسى دخيل الله الشراري الذي استشهد بعد أدائه عمله في محافظة القطيف.

وأعرب الفريق عثمان المحرج خلال زيارته، أمس، لذوي الشهيد في محافظة طبرجل، يرافقه مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط، عن عزائه ومواساته لهم، سائلاً المولى القدير أن يتقبله في الشهداء، مؤكداً أن المصاب مصاب الجميع، وأن العزاء للوطن كافة، قبل أن يكون لأسرة الشهيد.

من جهته، عبَّر والد الشهيد دخيل الله بن لويفي الشراري، عن تقديره لولاة الأمر على تعازيهم ومواساتهم، مما يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن، مؤكداً أن استشهاد ابنه شرف وواجب تجاه دينه ومليكه ووطنه.

وكان مدير الأمن العام وصل إلى مطار القريات، صباح أمس، حيث كان في استقباله محافظ القريات عبدالله الجاسر، ومدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط القحاط، وقائد حرس الحدود في منطقة الجوف اللواء سعد القحطاني، ومدير شرطة محافظة القريات العميد مفضي الخميس.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٣) صفحة (٥) بتاريخ (١٠-٠٣-٢٠١٧)