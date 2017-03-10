البراك يُطلق مهرجان «أسبوع الشجرة 40»

افتتح وكيل محافظة الأحساء خالد البراك في متنزه الملك عبدالله البيئي مساء أمس الأول، مهرجان أسبوع الشجرة الـ 40، بحضور أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، وعدد من مديري القطاعات الحكومية في المحافظة.

ويُصاحب المهرجان إقامة الفعاليات والبرامج التي تتضمن أركان شتلات الزهور، وأشجار الزينة، ومعارض حكومية، وسينما الطفل، ومسرح تفاعلي عام، ومعرض عدسة أحسائية، ومجسمات زهور، وركن الحدائق المنزلية، وبرنامج أزهر لأثمر، وزيارات طلابية.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن مهرجان أسبوع الشجرة الـ 40 يسعى لتحويل الأسبوع إلى مهرجان يرمي لتعزيز جمال البيئة وغرس مفاهيم متجددة حول تطورات زراعة الأشجار والحدائق، وذلك انطلاقاً من توجيهات ودعم أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومحافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي.

وأضاف أن المهرجان يستهدف كافة شرائح المجتمع من خلال تقديم برامج توعوية وتفاعلية واحتضان المواهب الشابة مشاركةً وتنظيماً، إضافةً إلى تفعيل دور البحوث العلمية والأكاديمية للطلبة والمتخصصين لتقديمها للمجتمع عبر بوابة المهرجان.

يُشار إلى أن المهرجان يشهد مشاركة عدة قطاعات حكومية أبرزها غرفة الأحساء، وأرامكو السعودية، وجامعة الملك فيصل، ومديرية الزراعة، والإدارة العامة للتعليم، وهيئة الري والصرف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٣) صفحة (٦) بتاريخ (١٠-٠٣-٢٠١٧)