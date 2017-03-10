الغفيص يبحث التعاون مع السفير الهندي

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في مقر الوزارة بالرياض أمس، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد.

وبحث اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون في مجالي العمل والتنمية الاجتماعية.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الدولية زياد الصايغ.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٣) صفحة (٢) بتاريخ (١٠-٠٣-٢٠١٧)