برلين: إشادة بمشاركة المملكة في معرض السياحة العالمي

أشاد الملحق الثقافي السعودي في جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور عبدالعزيز بن محمد الصالح، بمشاركة المملكة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة (ITB2017) الذي يقام خلال الفترة من 8-12 مارس 2017، ودورها في إبراز توضيح البعد الحضاري والتراثي للمملكة التي تتكئ على إرث حضاري ممتد.

ونوه بالجهد الذي بذلته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتصميم الجناح السعودي وإبراز صورة المملكة بشكل جذاب وحديث، يبرز الملامح الجمالية للمملكة والنقلات التطويرية التي تشهدها.

وأضاف في تصريح له بعد افتتاح الجناح: «تتضح من خلال هذا المعرض بصمات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ودوره في تطوير هذا الجهاز المهم، ووجود أيدٍ سعودية وطنية قدمت من خلال المعرض عملاً جباراً ومشرفاً، بحيث إن ما يعرض بين ما يقارب 200 دولة توجد في هذا التجمع الكبير على مساحة (160.000) م2 ووجود عشرة الآف عارض يجعلنا جميعاً نفخر بالصورة التي نريدها أن تصل للغرب ولتعرض حقيقة نمو وطننا وإرثه الكبير، كما يبرهن هذا الجناح على وجود اهتمام حكومي بقطاع السياحة كصناعة أصبحت لها أهمية وحضور ومورد اقتصادي ومنتج لفرص العمل».

وبيَّن الصالح أن دور الطلاب والطالبات الدارسين في ألمانيا في التعاون مع هيئة السياحة من خلال تعريف الزوار بالمملكة تراثاً وحضارة، واجب وطني يقومون به بفخر واعتزاز ومكمل لحضورهم كسفراء لهم دور إيجابي في نشر الصورة الصحيحة عن وطنهم الغالي، منوهاً بوجود أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة تشرف عليهم الملحقية السعودية الثقافية في برلين، وهم موزعون على مراكز طبية متقدمة وجامعات ومؤسسات تعليمية في ألمانيا الاتحادية والدول الأسكندنافية ودول أوروبا الشرقية، ويصل عددهم مع مرافقيهم ما يقارب عشرة آلاف مواطن ومواطنة.

وتتولى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تنظيم جناح المملكة في المعرض، بمشاركة عدد من شركات الطيران والسفر والسياحة في المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٣) صفحة (٣) بتاريخ (١٠-٠٣-٢٠١٧)