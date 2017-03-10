محاولة اغتيال فاشلة لعضو سابق في "بلدي القطيف"

صحيفة الشرق – العدد 1923 – نسخة الرياض

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٣) صفحة (١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-١٠)

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