صحيفة الشرق – العدد 1923 – نسخة الرياض
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٣) صفحة (١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-١٠)
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