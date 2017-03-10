إيران تهدي اليمن مخدرات .. بدل الأدوية

أفادت مصادر صحفية بإدخال الانقلابيين (ميليشيات الحوثي- صالح) شحنة مخدرات إيرانية ضخمة إلى اليمن تحت غطاء “مساعدات ولوازم طبية”.

وبحسب المصادر؛ أدخل الحوثيون 6 حاويات محمّلة بـ 24 صنفاً من الأدوية بينها أدوية مخدرة ومؤثرات عقلية تصل قيمتها إلى 2.4 مليون دولار وسُلِّمَت في صنعاء إلى مخازن بعض التجار الذين أنشأوا مؤخراً شركات لهذا الغرض.

والانقلابيون يحتلون صنعاء منذ نحو سنتين بدعمٍ عسكري ولوجيستي من طهران.

وذكرت المصادر أن من بين المواد المخدرة التي أدخلها النظام الإيراني إلى اليمن “بي تي دين” و”ديزبام” و”ميدازولان” بكميات كبيرة يجري بيعها من قِبَل حوثيين يشرفون على صيدليات، وهو ما قد يتسبب في وفيات مباشرة وينذر بكارثة على المجتمع اليمني.

ويؤكد مراقبون يمنيون أن الهدف من تهريب مثل هذه المخدرات الإضرار بالمجتمع اليمني، متهمين طهران بالتضحية بالمدنيين ومساعدة الانقلابيين في تأسيس التجارة غير المشروعة والتهريب؛ في إطار مخطط لمحاولة تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن والقضاء على تلاحمه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٣) صفحة (١) بتاريخ (١٠-٠٣-٢٠١٧)