ضربة جديدة تكسر الاتفاق في «قشوره»

تلقى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتفاق ضربة جديدة في دوري جميل للمحترفين جددت مخاوف جماهيره من مستقبل مجهول ينتظر الفريق هذا الموسم إثر سقوطه في فخ الخسارة أمام مضيفه التعاون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.

وظل التعادل السلبي هو سيد الموقف بين الفريقين طوال 85 دقيقة، قبل أن ينجح المهاجم الفرنسي الحسن ندياي في تسجيل هدف قاتل منح التعاون النقاط الثلاث وضاعف من معاناة الاتفاق الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عمر السنين في الثواني الأخيرة لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة، فشل الفريق الاتفاقي في تذوق طعم الانتصارات طوال الجولات العشر الماضية من الدوري، وأصبح موقفه صعبا بعد أن تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز التاسع وبفارق 7 نقاط عن الخليج متذيل الترتيب الذي يملك فرصة تقليص الفارق في حال فوزه على القادسية غدا السبت ، في حين صعد فريق التعاون إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 27 نقطة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٣) صفحة (١) بتاريخ (١٠-٠٣-٢٠١٧)