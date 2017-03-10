وفاة والدة الأمير نواف بن سعود

توفيت والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وسيصلى عليها اليوم الجمعة بجامع الإمام تركي بالرياض.

وقال بيان الديوان الملكي اليوم: ” انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غدٍ الجمعة الموافق 11 / 6 / 1438هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.