تحذير من أمطار رعدية على الباحة

تلقى مركز القيادة والسيطرة بالباحة تنبيهاً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هذا اليوم، يفيد عن تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تستمر على المنطقة وأجزاء من محافظاتها حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بجميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للإطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.