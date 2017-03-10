الإطاحة بآخر المتورطين في قضية رجل الأمن

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على آخر المتورطين في الاعتداء على رجل الأمن بجدة.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي بأنه إلحاقاً للتصريح المعلن عن القبض على المطلوب وجدي ناصر علي باصبرين ، (يمني الجنسية) لتورطه بالمشاركة في الاعتداء الذي تعرض له رجلي أمن مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 / 6 / 1438هـ، فقد تم بتوفيق الله القبض على آخر المتورطين في هذه الجريمة، وهو أكرم عبدالله موسى طاهر الملقب (بروفه) (تشادي الجنسية) والبالغ من العمر 19 سنة.

وتمت إحالة كافة المتورطين في هذه الجريمة وعددهم ” 7 ” سبعة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.