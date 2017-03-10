جرحى في هجوم على محطة قطارات بألمانيا

أصيب 7 أشخاص، الليلة الماضية، بهجوم نفذه رجل يعاني من اضطرابات عقلية، بواسطة فأس في محطة القطارات المركزية في مدينة دوسلدورف الألمانية.

وأعلنت الشرطة الألمانية، أنها اعتقلت رجلاً، هاجم سبعة أشخاص في محطة القطارات المركزية في مدينة دوسلدورف بفأس، الخميس.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المشتبه به في الهجوم قيد الاحتجاز، وأوضح أن أحد ضحايا الهجوم إصابته خطيرة، وأضاف أن الشرطة تحقق فيما إذا كان مهاجمون آخرون شاركوا في الهجوم، ولكن لا توجد دلالة على ذلك.

وأكد المتحدث أنه لا يوجد تهديد خطير بوقوع هجمات أخرى، وأن المعتقل يعاني على ما يبدو من “اضطرابات عقلية”.

وأفادت الشرطة في بيان أن “المشتبه به الموقوف والمصاب بجروح هو رجل يبلغ من العمر 36 عاماً وينحدر من يوغوسلافيا السابقة ويعاني على ما يبدو من اضطرابات عقلية”.

وأضافت أنه قبيل الساعة 20:50 بالتوقيت المحلي ترجل المهاجم من أحد قطارات الضواحي مسلحاً بفأس وانقض على من في المحطة في هجوم أوقع سبعة جرحى بينهم ثلاثة إصاباتهم بالغة وأربعة طفيفة.

وأوضحت الشرطة أن المهاجم حاول الفرار بأن قفز من أعلى جسر، إلا أنه أصيب لدى سقوطه بجروح خطرة.

وأدى الهجوم لتعليق الحركة في محطة القطارات قرابة أربع ساعات، بينما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول محطة القطارات ونشرت عناصر من قوات التدخل السريع.