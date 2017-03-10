هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بسبب بطانية

حولت خطوط هاواي الجوية مسار إحدى طائراتها كانت متوجهة من لاس فيغاس إلى هونولولو بسبب خلاف بين أحد المسافرين وطاقم الضيافة.

وافاد المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، روب رودريغون، بأن راكبا في الـ66 من عمره، رفض أن يدفع لأحد مضيفي طائرة تابعة لشركة “هاواين إيرلاينز”، مبلغ 12 دولارا، مقابل بطانية أراد ان يستعملها كغطاء ، حيث رأى الراكب أن من حقه الاستفادة من البطانية مجانا، على اعتبار أن الطائرة كانت باردة جد ا لكن المضيف أصر على استخلاص المبلغ، مضيفا ان الراكب تلفظ بعبارة اعتبرت تهديدا بالانتقام، مما جعل الطاقم يقرر الهبوط في لوس أنجلوس للتخلص منه.

واستدعى طاقم الطائرة عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي وضباطا في الشرطة، لأجل النظر في أمر الراكب وإرباكه للرحلة، لكن عناصر “الإف بي آي”، توصلت إلى أن ما قاله الراكب لم يشكل تهديدا، وما كان يستدعي القيام بالهبوط، فتم إطلاق سراحه على الفور.