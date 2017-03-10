الدولار لأعلى مستوى في 7 أسابيع

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الين اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية التي من المرجح أن تعزز توقعات رفع سعر الفائدة الأسبوع القادم.

وزاد الدولار نحو نصف بالمئة إلى 115.495 ين مسجلا أعلى مستوياته منذ 20 يناير ومرتفعا نحو 1.5 بالمئة للأسبوع بأكمله.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 101.80. ويتجه المؤشر للصعود للأسبوع الخامس على التوالي في أفضل موجة مكاسب له خلال ثمانية أشهر بعد أن صعد ربعا بالمئة هذا الأسبوع.

وصعد اليورو 0.3 بالمئة إلى أعلى سعر في أربعة أيام عند 1.0618 دولار مستفيدًا بتصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس الخميس، التي رأي المستثمرون أنها قد تنبئ بتشديد السياسة النقدية.