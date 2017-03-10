تعرض عضو المجلس البلدي السابق المهندس نبيه البراهيم لمحاولة اغتيال، مساء أمس، من قبل مجهولين، وأصيب على إثرها بعدة إصابات وتم نقله لمستشفى القطيف المركزي ومنه إلى مستشفى قوى الأمن.

وذكر أحد من أحد أقاربه لـ”الشرق” بأن البراهيم اصيب برصاص في الظهر والفخذ وأن الجريمة كانت على الأرجح محاولة لاختطافه من قبل مركبة بيضاء اللون إلا أنه رفض الاستجابة لطلب الجناة وأطلقوا النار عليه وتمكن بعدها من الهروب والوصول لنقطة التفتيش بالناصرة بصعوبة.

من جانبه أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه عند العاشرة والنصف من مساء الخميس ١٠-٦-١٤٣٨ حضر لنقطة ضبط امني بحي الناصرة مواطن خمسيني يسكن بلدة العوامية مصاب بطلقات نارية وتم نقله الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة .

وأضاف الرقيطي: “وقد افاد عن تعرضه لاطلاق نار من مسلحين بعد اللحاق بمركبته اثناء تحركه من بلدة العوامية متجها لبلدة القديح وباشر المختصون بشرطة محافظة القطيف اجراءات الضبط الجنائي للجريمة والكشف عن مرتكبيها”.

إلى ذلك أصدرت عائلة البراهيم بياناً استنكرت فيه الجريمة. وجاء في نص البيان: امتدت يد العبث والإجرام محاولة اغتيال ابننا البار المهندس نبيه آل إبراهيم والتي أصيب على إثرها برصاصات الغدر والخيانة محاولة تفريغ المجتمع من طاقاته الفاعلة وأبنائه المخلصين الذين عملوا من أجله وضحوا في سبيل رقيه واستقراره وإننا إذ نعلن استنكارنا لهذا العمل الجبان والخارج عن كل الاعتبارات الإنسانية والدينية ونهيب بجميع المؤسسات المجتمعية والرسمية الوقوف في وجه هذه الممارسات والأفعال الإجرامية وتحمل المسؤولية للحفاظ على أمن المجتمع والوطن ولينال من قام بهذا الفعل المشين ما يستحق من العقاب.