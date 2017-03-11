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هالمرّه صعّبْتها يلا استاذ/ ايمن لاهي سيديهات ولا هي ب يو إسبيهات ولاهي كتيّبات، هذا إلّلي طلع يعني يبي يعمل لها داون لود من مُخُّه ولاّ شلون يعني .
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هالمرّه صعّبْتها يلا استاذ/ ايمن لاهي سيديهات ولا هي ب يو إسبيهات ولاهي كتيّبات، هذا إلّلي طلع يعني يبي يعمل لها داون لود من مُخُّه ولاّ شلون يعني .