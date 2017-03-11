كان أبو ناصر متلهفا للتسجيل في صندوق المواطن، وهو متفائل بالرؤية، مادام سيحصل على المال، لكن متطلبات التسجيل في الإفصاح عن كل شيء يملكه، وعقاراته، وحساباته البنكية جعله لا يسجل، ليس خوفا على شيء؛ لكن هذا الجيل من كبار السن، لا يفصح مهما كان السبب. وإن كثيرا منهم تكتشف أرصدتهم بعد وفاتهم، وهناك نوع آخر من الناس لديه خوف على مدخراته، وأن أحدا قد يصل إليها، وهناك آخرون لا يثقون حتى بالبنوك، ويخافون الإفصاح.

يجب أن نقبل حقيقة أننا بحاجة لجرعة من التفاؤل، لنقبل حالة الخوف الاجتماعي مما سوف تأتي به الرؤية من ضرائب ورسوم، أو بعبارة أخرى فوبيا التغيير التي تجعل الإنسان مترددا، فإذا علمنا أن التردد يضرب التنمية في مقتل، فعلينا أن نكون شجعانا، ونقابل التغيير بكل قوة، فلدى الإنسان قدرة غير محدودة على التكيف في أي ظرف تضعه الحياة فيه.

هذا القلق والخوف، أو فوبيا التغيير تتطلب إعلاما موازيا محترفا يطمئن الناس على أحوالهم، وممتلكاتهم، وأنها لن تعصف بها عواصف التغيير، وزرع الثقة في الناس أن التغيير في صالحهم وصالح وطنهم، وأنه ليس استلابا لأحد.

إعلان هذه التصورات من مصادر موثوقة سيجعل التغيير أسهل، وسيتقبل الناس التغيير بصدور رحبة.

هذا ليس كل ما يقال فصندوق المواطن بصورته المطروحة صعب التحقيق ولذلك، فاستبداله بشيء آخر مثل زيادة على الرواتب، والتقاعد، والضمان، ورصد الفئة المتبقية لمساعدتها، والحل الثاني البطاقة التموينية التي تتيح للمواطن الشراء بسعر التكلفة، والحل الثالث العودة للصندوق دون استقصاءات تنفر الناس منه بل يؤخذ الدخل من راتب وغيره، ويضاف للمواطن ما يستحق، لكن ما فعلته وزارة العمل باستقصاء واسع عن أحوال المواطن سيكون صعبا لأن بعض الآباء يخفي دخله عن زوجته وأبنائه فكيف يبوح به لجهة رسمية.

من الفقرة السابقة نعرف أن المعضلة اجتماعية، ومن الصعب أن تحول الناس سريعا للإفصاح بأي خصوصيات مالية وممتلكات فهذا تقليد وعرف.