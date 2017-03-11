مين قدك.. يا عميد

توَّج نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد بطلاً لبطولة كأس ولي العهد، بعد فوزه على نظيره النصر بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ويدين فريق الاتحاد بحصوله على أول ألقاب الموسم إلى محترفه المصري محمود كهربا الذي سجَّل هدف الفوز في الدقيقة 16.

قدَّم الفريقان مباراة ممتعة ومثيرة، كان شوطها الأول لصالح الاتحاد، فيما كانت الأفضلية في الشوط الثاني لفريق النصر دون أن يتمكن من هز شباك منافسه.

كهربا يضيء

وكانت رغبة لاعبي الاتحاد كبيرة منذ بداية المباراة في التتويج باللقب من خلال هجمات متتالية نجح من إحداها المصري محمود كهربا في إحراز هدف المباراة الوحيد، مستفيداً من كرة مرتدة من حارس النصر عبدالله العنزي الذي تصدى لتسديدة كارلوس فيلانويفا، لم يتوانَ كهربا في وضعها في الشباك النصراوية (16).

هذا الهدف زاد من حماس الاتحاديين فواصلوا هجومهم المنوع، فيما ازداد ارتباك النصراويين، فتسيَّد الاتحاد الملعب، ومع مرور الوقت سنحت عدة فرص نصراوية عن طريق مارتن توماسوف وإيالا ويحيى الشهري لكنها لم تُستثمر بالشكل المطلوب.

أفضلية نصراوية

وفي الشوط الثاني، زجَّ مدرب النصر، الفرنسي باتريس كارتيرون، باللاعب أحمد الفريدي مكان الأوروجوياني إيالا في محاولة لتنشيط هجومه، الأمر الذي أسهم كثيراً في تحسُّن أداء الفريق النصراوي.

وشهدت الدقيقة (62) أول تهديد نصراوي من رأسية المهاجم محمد السهلاوي، وفي الدقيقة (66) توغل الفريدي داخل منطقة الجزاء ليسقط، لكن الحكم الإنجليزي مارك كلاتيبيرج طالب باستمرار اللعب وسط مطالبات نصراوية بركلة جزاء.

واضطر مدرب الاتحاد، التشيلي سييرا، إلى إجراء تغيير اضطراري بدخول عوض الصقور بدلاً عن المزيعل المصاب.

ضغط وتراجع

وواصل النصر ضغطه على مرمى الاتحاد مستغلاً تراجع لاعبي العميد واعتمادهم على الهجمات المرتدة، وفي الدقائق العشر الأخيرة دفع مدرب النصر باللاعب حسن الراهب مكان توماسوف في محاولة لزيادة فعالية خط هجومه.

وجاءت الثواني الأخيرة في قمة الإثارة، حيث هاجم النصر بشراسة وكاد أن يخطف التعادل أكثر من مرة، لكن الحارس فواز القرني لعب دوراً بطولياً وأنقذ شباكه من أكثر من هدف محقق، أبرزه رأسية المهاجم محمد السهلاوي التي تصدى لها في الوقت المناسب.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (١٤) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)