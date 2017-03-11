«حركية» توفر عربات لنقل كبار السن وذوي الإعاقة

الرياض ـ الشرق

خصصت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب 2017، مكتباً لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالتعاون مع جمعية الإعاقة الحركية «حركية».

وأوضح مسؤول العلاقات العامة في جمعية «حركية» مالك بديوي أن المكتب يوفر العربات المتنقلة لكبار السن وللأشخاص ذوي الإعاقة، حيث حرصت الجمعية على تقديم خدمة الصيانة للعربات والأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة، وذلك بتأمين عربة خاصة عند مدخل بوابة رقم (5) تقدم كل الخدمات.

وأبان أن الخدمة تقدم من خلال متطوعين من الجنسين، بدءاً من دخول المستفيدين من الخدمة إلى أرض المعرض وحتى مغادرتهم أرض المعرض. وعن جهود الجمعية في هذا الصدد، أفاد بديوي أن جمعية الإعاقة الحركية للكبار تهتم بتقديم برامج ومشاريع على مدار العام لجميع المستفيدين كبرنامج الزواج الجماعي، وبرنامج الحج والعمرة، وخدمة صيانة الكراسي والأجهزة الطبية، ونقل المعاقين عبر مركبات خاصة بالتعاون مع إحدى شركات النقل المتخصصة، وبرنامج ذرية للمساعدة على الإنجاب بعد الزواج.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (٤) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)