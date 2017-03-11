«تقني مكة» يُكرم قياداته ومتقاعديه

رعى مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن كدسة، في مقر مجمع الشراكات الإستراتيجية بالمعهد الصناعي الثانوي الثاني بجدة، مساء أمس الأول، فعاليات يوم الوفاء لتكريم قيادات التدريب التقني والمهني من عمداء الكليات التقنية، ومديري المعاهد الصناعية الثانوية، والمتقاعدين والموظفين المنتقلين إلى العمل في الوحدات التدريبية من المدربين والإداريين»، بحضور أكثر من مائة مدرب وإداري، وعدد من عمداء ومديري الوحدات التدريبية.

وأكد فيصل بن كدسة أن إقامة الحفل يعد تأصيلاً لقيمة الوفاء والتعاون والعمل، وتذكير الزملاء بالأخوة الخالصة والزمالة في أداء الواجب نحو خدمة الوطن، مبيناً أن الحفل هو عربون تكريم لقيادتي الكلية التقنية بمحافظة ميسان، والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة القنفذة، ولمن عمل في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة. واعتبر اللقاء فرصة لتجديد العهد بالمحتفى بهم من المتقاعدين والموظفين المتقاعدين وظيفياً أو المنتقلين لمواصلة رسالتهم التدريبية. من جهتهم، أعرب المحتفى بهم عن سعادتهم الغامرة بهذا الاحتفاء الذي كان له الأثر الكبير في رفع الروح المعنوية وإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (٣) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)