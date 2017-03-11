عبدالله البراق
فليغيّره بيَده
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في البيان، هي في معرض الحديث الشريف من «رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»، ولا أدري كم من الشروحات يحتاج إليه هذا الحديث ليتضح للمتّبع أحكامه وآدابه وقبل ذلك الحكمة منه، فالعمل بظاهر الفهم قد يؤدي إلى عكس المراد من المفهوم، ولعلي أن أسقط القصد على حالة حماسية يظن صاحبها الصواب ويظن آخرون بأن ضررهم متعدٍ إلى ما هو أكبر من مجرد فهمه القاصر، فبينما كانت فرقة ماليزية فنيّة يغلب عليهم صغر السن يؤدون لوناً من ألوان شعبهم الماليزي المسلم في معرض الكتاب الدولي بالرياض وهم ضيوف شرف المعرض لهذا العام أي ضيوف المملكة العربية السعودية أي ضيوف خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم طالما المعرض برعايته الكريمة، وما إن اجتمع الناس يحيون الضيوف ويبتهجون معهم وإذ بحديث أسنان على حين غرّة كعادة أقرانه من قبل يقتحم مساحتهم ليلقي بأدواتهم مرتعدا من داخله ومن خارجه صوت أكبر من سفاهة حلمه وهو يقول «موسيقى في معرض الكتاب، هذا لا يرضاه الله ولا رسوله «ثم يلقي بأدوات أخرى وهو يقول «فليغيّره بيده»، شاهدتُ ذلك في الفيديو الذي انتشر عنه في وسائل التواصل، ولم أستغرب حقيقة فعلته التي فعل كما لم أستغرب غضب من غضِب منه ولا تبرير من برر له، فنحن على هذا الأمر منذ عقود ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما لو كان ذاك الغِرّ لا يريد إلا إصلاحا كما يظن لأمكنه لقاء المنظمين من الجهات الأمنية أو التوعوية، ولو قلنا جدلاً بأن هنالك من أخذ بيده جانباً قبل أن يرتكب حماقته وسأله، ما دليلك الثابت على التحريم؟ وماذا تعرف عن معنى فليغيّره بيده؟!، فإن أراد من الجدل فهما أو قيل له: إلا الحماقة أعيت من يداويها، ثم أُمر به لدراسة ترسباته وما قد ينتج عنها في الخفاء إن كان هذا في العلن!.
من أيده في الهجوم على ضيوف خادم الحرمين الشريفين / ضيوف الوطن / ضيوف المعرض الذين تم استقدامهم واستقبالهم رسميا ، فهو داعشي ، كامل الدعشنة ، لم يستطع إخفاء داعشيته ، مثله من كفّر وزندق فنانا لأنه انتقد داعش في # سيلفي مسلسل رمضاني ، في قتلها الناس “من القفا” بدون وجود قاضي ، ولأنه لم يتم إيقافه عند حده ، أضاف من على المنبر الذي يلقي فيه خطب الجمعة (أن من يعلّم ابنته مهنة الطب فهو “ديووووووث”) !
تكررهذا المنظرمرارا كثيرة في معارض الكتاب السابقة /الرياض ، من وعاظ ميدانيين ، حديثي سن ، من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانوا من الوعاظ الغلاظ الشداد ، مقطبي الجبين ومكشري المحيا ، ويمشون وكأنهم في استعراض عسكري ، ولا يقبلون الحوار معهم لثقتهم بأنهم لن يحاسبوا.. ولو استفسرت عن مدى علمهم / فقههم لوجدتهم من ذوي الشهادات المتوسطة والثانوية ، وأنهم ظفروا بالوظيفة من خلال أسلوب (هذا قريب وهذا ابن عم).. الله يهديهم ، فقد تسبب قليلو الفقه منهم ، ممّن لا يعرفون “ما يسعه الخلاف” في حرمان الناس من بعض الوعاظ الطيبين الذين يؤمنون بأن “الوعظ إنما يكون بالمعروف ، والإنكار يكون بدون منكر”.. منهم لله !
الخوف يا كاتبنا الكريم أن هذا ومن يؤيده هم من أتباع المذهب الخفي الذي يكفر ولاة الأمور وليس في أعناقهم بيعة إلا للخليفة الذي لم يأتِ بعد ، أو إنهم ممّن يجيشون أولاد المسلمين للذهاب لمناطق الصراع بدون موافقة ولي الأمر والوالدين .. (هم العدو فاحذرهم) .. ليت مقام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموقرة تبين للناس أن هؤلاء وأمثاله لا ينتمون للوعاظ الميدانيين .. وليت منظمو المعرض يقيمون معارضهم في مكة والمدينة وجدة فقط ، فالناس في هذه المدن الثلاث وسطيون ، ولا يتشددون بحكم احتكاكهم بحجاج بيت الله الحرام و ، ولبعدهم ، إلى حدٍّ ما ، عن الصحراء القاحلة الجافة التي تؤثر على الطباع باتجاه القسوة والشدة ..