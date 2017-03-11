جامعة جازان تبدأ القبول في برامج الدراسات

جيزان ـ الشرق

تبدأ عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان، غداً، استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا المتاحة لدرجة الماجستير، للعام الجامعي المقبل 1438/ 1439هـ للطلاب والطالبات.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور علي صميلي أن القبول يستمر حتى الخميس 24 جمادى الآخرة الجاري، حيث سيتم استقبال الطلبات آلياً من خلال بوابة القبول الإلكترونية للدراسات العليا، التي يمكن الاطلاع عليها والحصول على المعلومات وشروط القبول وقائمة المستندات المطلوبة من موقع عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (٤) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)