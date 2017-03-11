أمانة الأحساء تُحول أسبوع الشجرة إلى مهرجان عائلي

سجلت إحصائية مهرجان أسبوع الشجرة الـ 40 الذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع شركائها في متنزه الملك عبدالله البيئي، تعداداً لدخول أكثر من 28 ألف زائر خلال اليومين الأول والثاني.

ويعتبر المهرجان المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وهدفه السعي إلى تحويل الأسبوع إلى مهرجان عائلي وثقافي وترفيهي، يرمي إلى تعزيز جمال البيئة، وغرس مفاهيم متجددة حول تطورات زراعة الأشجار والحدائق، والسعي نحو تحقيق تطلعات استراتيجيات الرؤية الحكيمة 2030 في بناء تحولي نحو رفع معدلات الوعي في جمالية البيئة والتجميل.

واستطاع المهرجان أن يقدم جملة من البرامج التفاعلية والمتنوعة الهادفة إلى غرس مفاهيم تربوية وثقافية لكافة فئات المجتمع، عبر البرامج التعليمية والتوعوية بأساليب تطبيقية بجانب عمارة البيئة والحدائق والنباتات، وكذلك تشجيع أفراد المجتمع على زراعة الشتلات وتجميل البيئة؛ حيث توزعت الأركان والفعاليات في أرجاء المتنزه، معلنة تحقيقها تناغماً جميلاً ما بين الشجرة والزهور وأساليب الترفيه الهادفة، إضافة إلى ورش عمل تدريبية للأطفال ضمن برنامج “أزهر لأثمر”، والدورات التدريبية حول تنسيقات الزهور، وأخرى في التصوير الضوئي ضمن معرض “عدسة أحسائي”، كما يقدم المسرح المسابقات الجماهيرية والجوائز اليومية وعروض الأطفال والدمى الكرتونية، بجوار أكبر نافورة تفاعلية في العالم، بحسب ما سجلته موسعة “جينيس” العالمية.

ويقدم شركاء المهرجان وهم: “الغرفة التجارية، وأرامكو السعودية، وجامعة الملك فيصل، ومديرية الزراعة، والإدارة العامة للتعليم، وهيئة الري والصرف”، عبر أركانهم المشارِكة عديداً من البرامج التثقيفية والتوعوية حول تخصصاتهم التي لاقت استحسان الزوار وإقبالاً غير مسبوق نظير تخصصية ما يقدمه المهرجان. كما حققت الأركان المشارِكة من الجهات الأهلية الخاصة ببيع الشتلات والزهور والمتخصصة في تنسيق الحدائق المنزلية، نسبة مبيعات مرتفعة وإقبالاً ملحوظاً، مقدمين بذلك عديداً من الخدمات الزراعية والتجميلية بأسعار تنافسية.

وأكد وكيل الأمانة للخدمات المهندس ناجي المري، أن المهرجان يمثل أحد روافد الجذب السياحي للمنطقة وعنصر ترفيه للأسرة من خلال الفعاليات المصاحبة، إضافة إلى تعزيز جوانب التواصل الإيجابي فيما بين العاملين في مجال عمارة البيئة والتشجير مع المجتمع، مبيناً أن المهرجان متواصل حتى الإثنين المقبل، على فترتين صباحية ومسائية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (٦) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)