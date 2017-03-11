العيادات السعودية في «الزعتري» تعالج 2881 سورياً

أفادت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا بتقديم عياداتها التخصصية في مخيم الزعتري في الأردن خدمات طبية علاجية، خلال أسبوعٍ مضى، لـ 2881 حالة مرضية بين السوريين اللاجئين في المخيم. ودوّنت سجلات العيادات، خلال هذه الفترة، 890 حالة في عيادة الأطفال، و92 مراجعاً لعيادة القلب، و248 لعيادة النساء، و283 لعيادة الأسنان. فيما تعاملت عيادة الجراحة مع 47 حالة، والعظام مع 196، والجلدية مع 251، والأذن مع 227، في حين تلقى 112 طفلاً اللقاحات ضمن برنامج «شقيقي صحتك تهمني».

والأسبوع الفائت هو الـ 218 للعيادات السعودية في «الزعتري».

وجدد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية، الدكتور بدر السمحان، الإشارة إلى سعي العيادات التخصصية، من خلال كوادرها الطبية المتميزة، إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للسوريين في بيئة اللجوء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (٢) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)