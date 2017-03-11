«لنخطط للفتيات» ملتقى في عرعر

عرعر ـ الشرق

رعت حرم أمير منطقة الحدود الشمالية الأميرة سارة بنت عبدالرحمن بن عبدالله في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للمؤتمرات بعرعر، أمس الأول، حفل ملتقى «لنخطط للفتيات»، الذي ينظمه مركز الكوثر للاستشارات التربوية والتعليمية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور الأميرة الجوهرة بنت مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأميرة ديم بنت مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأميرة لين بنت مشعل بن عبدالله بن مساعد، وعدد من قيادات الجامعة والتعليم والمجتمع النسائي بمدينة عرعر.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قصيدة ترحيبية، ثم كلمة مديرة المركز نورة الحربي رحّبت فيها براعية الحفل، وشكرتها على الرعاية التي تأتي في إطار حرصها واهتمامها بفتاة المنطقة.

واشتملت فقرات الحفل على عدد من الكلمات، ثم أوبريت بعنوان «رؤية وطن»، ثم جرى تكريم الداعمات للملتقى والإعلاميات المتعاونات مع المركز، وتسلمت بعدها حرم أمير منطقة الحدود الشمالية هدية تذكارية بهذه المناسبة من مديرة المركز.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (٥) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)