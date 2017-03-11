واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إيصال المواد الغذائية الأساسية إلى النازحين في الداخل السوري، ووزّع سلالاً على 5 آلاف و212 أسرة نازحة في محافظات حمص وريف دمشق وإدلب.

وتجاوز عدد المستفيدين، على الإثر، 30 ألف فرد، خلال الفترة بين 20 فبراير الفائت والأول من مارس الجاري.

وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة في المركز، فهد العصيمي، أن التوزيع، الذي نُفِّذَ بواسطة منظمة «إحسان» التركية، شمل 2475 أسرة في محافظة حمص في بلدات وقرى الدار الكبيرة، وتير معلة، والغنطو، والزعفرانة، وعز الدين، وتلبيسة، والهاشمية، والمكرمية، والسعن، والذهبية، والرستن.

علاوةً على ذلك؛ شمِلَ التوزيع 1887 أسرة في ريف دمشق في قريتي حمورية وحزة، و850 أسرة في إدلب في قرى وبلدات تل الكرامة، وتلمنس، ومعرة النعمان، وكفرومة، ودار الكبيرة، ومعرتحرمة، وكرسعة، ومعراته، والموزرة، واللج، وأطمة، وجدرايا، وتل غزال، وأنب، وشاغوريت، ومعراتا، ومعصران، فضلاً عن مدرسة مخيم زمزم للأرامل في دير حسان.

وأفاد العصيمي، في تصريحٍ أمس، بأن هذه المساعدات تأتي ضمن الحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للتخفيف من معاناة السوريين، مبيّناً أن السلة الغذائية الواحدة تحتوي على جميع احتياجات الأسرة من المواد الأساسية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (٢) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)