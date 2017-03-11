زفت مدينة العمران بالأحساء في مهرجانها الـ23 مساء أمس الأول، 66 عريسا وعروسة، بحضور اللواء متقاعد عبدالله السهيل، ونائب رئيس المجلس البلدي العميد المتقاعد عبدالجليل النصير، ومدير متنزه الأحساء الوطني المهندس محمد الحمام، ورئيس اللجنة السداسية للزواجات الجماعية بمحافظة الأحساء أحمد الأحمد، ورئيس الزواج الجماعي ببلدة البطالية الدكتور منصور الجبران، وعضو اللجنة الاستشارية بالسداسية أحمد السعيد.

وقدمت فرقة العمران الفنية خلال الحفل عملا دراميا جديدا من تأليف الشاعر مكي الشومري، وإخراج عبدالمحسن الحبابي بعنوان «سجايا عمرانية»، كما اشتمل الحفل على بعض ألعاب خفة اليد والاستعراض، وكذلك تكريم بعض مؤسسات المجتمع المدني بمدينة العمران باسم الأهالي.

وذكر عضو مجلس إدارة جماعي العمران علي الحرابة أن المهرجان استضاف في مخيمه أكثر من 14 ألف ضيف، وقدمت 2000 وجبة طعام، كما تم تخصيص مخيم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة.

واستضيف خلال الحفل متحدث مجموعة العمران الجميلة التطوعية منذر العوفي الذي تحدث عن قروب «العمران الجميلة» على «الواتساب» مبيناً أن القروب يضم أكثر من 60 شابا من مختلف بلدات العمران، ويتابعون بشكل حثيث توفير مختلف الخدمات البلدية للمدينة. إلى ذلك، أفاد رئيس اللجنة الإعلامية يعقوب الحرابة أن عدد كوادر المهرجان بلغ أكثر من 1600 متطوع، وتم تغطية المهرجان عبر حسابات التواصل الاجتماعية للمهرجان. في السياق، ذكر المتحدث الرسمي للجنة السداسية المشرفة على الزواجات الجماعية بالأحساء إبراهيم الحجاب أن المجموع الكلي للفرسان والفارسات في المهرجانات التي انطلقت مساء أمس الأول، بلغ 194 فارسا وفارسة في المجموعة الأولى من أصل أربع مجموعات، مضيفاً أنه تم تنظيم دورات تثقيفية وتأهيلية للفرسان والفارسات بالتعاون مع مركز التنمية الأسرية بالعمران وما حولها، الذي أبدى كامل الاستعداد لتقديم الدورات والمحاضرات بالمجان للمتزوجين والمتزوجات، إيماناً منه برسالة تثقيف المتزوجين وتحصينهم بالمعارف اللازمة للحياة السعيدة وتكوين أسر مبنية على أسس وقواعد تتناول الجانب الشرعي والاجتماعي والنفسي والطبي، مشيراً إلى أن المحاضرات والدورات قدمها متخصصون ومتخصصات يحملون الرخصة الرسمية لمزاولة التدريب في المجال الاستشارات الأسرية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (٦) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)