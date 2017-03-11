حملة تضبط 16 درَّاجة نارية و4 جمال

جدة ـ الشرق

أسفرت حملة أمنية نفذتها الدوريات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة في أحياء العاصمة المقدسة، عن ضبط 16 درَّاجة نارية مختلفة الأحجام، و54 من الخيل، وأربعة جمال.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، أنه جرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص لاستكمال إجراءاتها النظامية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (٥) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)