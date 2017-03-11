«تعليم جازان»: النشاط الطلابي حق من حقوق الطالب

جيزان ـ الشرق

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة النشاط الطلابي الاجتماعي على مسرحها، أمس الأول، اللقاء العام لرواد النشاط الطلابي بالمدارس التابعة للإدارة، بحضور مساعد المدير العام للتعليم بجازان للشؤون التعليمية ياسر دويري ورؤساء الأقسام ووحدات النشاط ومشرفي النشاط.

وأكد مدير إدارة النشاط الطلابي نايف عطيف أهمية اللقاء بقادة النشاط الطلابي من مشرفين ورواد نشاط، بهدف التحسين والتطوير المستمر لعمليات النشاط الطلابي، مبيناً أن النشاط الطلابي حق من حقوق الطالب، حيث تمثل الأنشطة الطلابية الجانب التطبيقي لما يتعلمه الطلاب ويتسم بمجموعة من السمات التي تبرز أهميته في بناء شخصية الطالب بناءً متكاملاً، من خلال توفير البيئة الملائمة التي تراعي خصائص نمو الطلاب وتلبي حاجاتهم.

من جهته، أشار المستشار التعليمي أبو القاسم حريصي إلى أهمية النشاط ودوره الفاعل في صقل مواهب الطلاب في المدارس وتنمية ما لديهم من إبداعات في ضوء خطط النشاط وبرامجه المتعددة التي نؤمن بنتائجها الإيجابية وأثرها الملموس في المدارس، مؤكداً أهمية بناء خطط النشاط وتنفيذها بالشكل السليم وبما يتوافق مع توجه وزارة التعليم وأهدافها في شغل أوقات الطلاب والطالبات بما يفيدهم، والعمل على توظيف قدراتهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم، وتحويل المدارس إلى ساحات للإبداع والتميز والأعمال التطوعية التربوية يتسابق فيها الجميع لتحقيق أهداف النشاط وغاياته.

وبين أن المدارس هي الواجهة الحقيقية لتفوق الطلاب وإبداعهم وهي مسرح الإبداع والتميز الذي يجب على الجميع الإسهام في إخراجه بالأسلوب التربوي المميز، وأن النشاط الطلابي وسيلة لتحقيق ذلك من البرامج والنشاطات والفعاليات التي ينفذها.

يذكر أن فعاليات اللقاء شارك فيها أكثر من 250 رائد نشاط، واشتملت على عديد من ورش العمل حول مؤشرات أداء المدرسة للنشاط الطلابي، ونظام نور في النشاط الطلابي وخطة النشاط الطلابي للعام المالي 1438/ 1439هـ.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (٤) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)