أعلنت وزارة الداخلية مقتل المطلوب مصطفى المداد، في أحد أحياء القطيف أمس الأول، بعدما رفض الامتثال إلى نداءات تسليم نفسه وأطلق النار تجاه الأمن الذي تعامل معه وفق مقتضيات الموقف. وتعرض أحد رجال الأمن إلى إصابة بسيطة ولايزال يتلقى العلاج اللازم. وأوضح المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، في بيانٍ أمس، أن مصطفى علي عبدالله المداد (سعودي الجنسية) متورط في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد مواطنين ورجال أمن وممتلكات عامة وخاصة. وأفادت الوزارة بأن المداد رُصِدَ في أحد أحياء القطيف الخميس، وحينما طُلِبَ منه التوقف بادر بإطلاق النار في اتجاه رجال الأمن ولم يمتثل إلى كل النداءات التي وُجِّهَت إليه بتسليم نفسه، مما استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف. من جهة أخرى، وفي ذات اليوم، نجا عضو المجلس البلدي السابق في القطيف، المهندس نبيه آل إبراهيم، من محاولة اغتيالٍ من قِبَل مجهولين. وذكر أحد أقاربه لـ “الشرق” أن آل إبراهيم أصيب برصاص في الظهر والفخذ و”أن الجريمة كانت على الأرجح محاولة لاختطافه من قِبَل سائقي مركبة بيضاء اللون إلا أنه رفض الاستجابة للجناة فأطلقوا النار عليه، لكنه تمكن من الهروب ووصل بصعوبة إلى نقطة التفتيش في الناصرة”.

المداد تورّط في جرائم ضد مدنيين ورجال أمن وممتلكات .. وزارة الداخلية:

سقوط إرهابي في القطيف رفض تسليم نفسه وبادر بإطلاق النار

أعلنت وزارة الداخلية مقتل المطلوب مصطفى المداد، في أحد أحياء القطيف أمس الأول، بعدما رفض الامتثال إلى نداءات تسليم نفسه وأطلق النار تجاه الأمن الذي تعامل معه وفق مقتضيات الموقف.

وتعرض أحد رجال الأمن إلى إصابة بسيطة ولايزال يتلقى العلاج اللازم.

وأوضح المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، في بيانٍ أمس، أن مصطفى علي عبدالله المداد (سعودي الجنسية) متورط في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد مواطنين ورجال أمن وممتلكات عامة وخاصة.

وأفادت الوزارة بأن المداد رُصِدَ في أحد أحياء القطيف الخميس، وحينما طُلِبَ منه التوقف بادر بإطلاق النار في اتجاه رجال الأمن ولم يمتثل إلى كل النداءات التي وُجِّهَت إليه بتسليم نفسه، مما استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف.

في ذات السياق؛ أكدت «الداخلية» مواصلة الجهات الأمنية تعقب بقية المطلوبين في الجرائم الإرهابية التي وقعت في القطيف ممن سبق الإعلان عنهم أو ممن لهم علاقة بهم.

وجددت الوزارة دعوة هؤلاء إلى المبادرة بتسليم أنفسهم. وأهابت، في الوقت نفسه، بكل من تتوفر لديه معلومات عنهم إلى الإبلاغ على الهاتف رقم 990، علماً أنه سيسري بحق المبلِغ المكافآت المالية المعلنة سابقاً.

بيان المتحدث الأمني

«في إطار متابعة الجهات الأمنية للحوادث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف، فقد رُصِدَ بتوفيق الله بأحد أحياء المحافظة يوم الخميس الموافق 10/ 6/ 1438هـ وجود المطلوب مصطفى علي عبدالله المداد المتورط بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد مواطنين ورجال أمن وممتلكات عامة وخاصة، وحينما طُلِبَ منه التوقف بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، ولم يمتثل لكل النداءات التي وُجِهَت له بتسليم نفسه، مما استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف ما أسفر عن مقتله، فيما تعرض أحد رجال الأمن لإصابة بسيطة ولايزال يتلقى العلاج اللازم منها (شفاه الله).

هذا ولاتزال الجهات الأمنية تواصل تعقبها لبقية المطلوبين في هذه القضايا ممن سبق الإعلان عنهم أو ممن له علاقة بهم، وتجدد الدعوة للمبادرة بتسليم أنفسهم، كما تهيب بكل من يتوفر لديه معلومات حولهم الإبلاغ عنهم على الهاتف رقم 990، علماً أنه سوف يسري بحق المبلغ المكافآت المالية المعلنة سابقاً. والله الهادي إلى سواء السبيل».

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (٢) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)