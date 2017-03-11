ضبط 10 آلاف حبة كبتاجون

أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي في الرياض محاولةً لتهريب 10 آلاف حبة كبتاجون خُلِطَت بمادة مخدرة بلغ وزنها 669.5 جرام.

وأوضح مدير عام الجمرك، سلطان الفهيد، أن المراقب الجمركي اشتبه، لدى إنهائه إجراءات الركاب القادمين، في إحدى الحقائب، و»بتفتيشها عُثِرَ على الكمية داخل أكياس مضغوطة».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (٢) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)