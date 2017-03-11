أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي في الرياض محاولةً لتهريب 10 آلاف حبة كبتاجون خُلِطَت بمادة مخدرة بلغ وزنها 669.5 جرام.
وأوضح مدير عام الجمرك، سلطان الفهيد، أن المراقب الجمركي اشتبه، لدى إنهائه إجراءات الركاب القادمين، في إحدى الحقائب، و»بتفتيشها عُثِرَ على الكمية داخل أكياس مضغوطة».
ضبط 10 آلاف حبة كبتاجون
أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي في الرياض محاولةً لتهريب 10 آلاف حبة كبتاجون خُلِطَت بمادة مخدرة بلغ وزنها 669.5 جرام.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (٢) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)
Logging In...
مقالات في محليات
الأكثر مشاهدة في الشرق
-
«السعودية للكهرباء» تحصل على جائزة معهد EPRI الأمريكي لأبحاث الطاقة
-
-
-
«التجارة»: 10 لوائح تضمن جودة 500 منتج .. وتلزم بـ 1500 مواصفة قياسية
-
-
-
-
-
-
الأكثر مشاهدة في محليات
-
-
موافقة سامية على منح العنقري الدكتوراة الفخرية في خدمة التعليم
-
-
-
-
-
-
-
المملكة تدعم أكثر من 30 ألف نازح في الداخل السوري بسلال غذائية
-
-
مشاري بن سعود يكرم كلية الباحة نظير مشاركتها في «الجنادرية 31»
-
-
-
-
استفتاء
Loading ...
Profile