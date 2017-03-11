توصيات بإنشاء مجلس للتعليم الأهلي في الرس

الرس ـ الشرق

أوصى الاجتماع الذي عقدته إدارة التعليم في محافظة الرس، مع المستثمرين بالتعليم في القطاع الخاص، بإنشاء مجلس للتعليم الأهلي برئاسة مدير التعليم يهتم بالشؤون التعليمية للمدارس الأهلية، وتكوين لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية، وإزالة جميع العقبات التي تعترض تملّك المستثمرين مباني وأراضي تعليمية استثمارية.

كما أوصى الاجتماع الذي رأسه مدير تعليم المحافظة سليمان الطعيسي، في الغرفة التجارية بالرس، أمس الأول، بحضور رئيس البلدية المهندس عيد العتيبي، وأمين الغرفة التجارية خالد الحناكي، وعدد من رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار، بأهمية أن تتعاون البلدية مع الغرفة التجارية لطرح أراضٍ استثمارية كمرافق تعليمية، والاستفادة من الأراضي الفضاء والمخططات الخاصة لتحويلها إلى مواقع خاصة للمنشآت التعليمية الأهلية.

من جهته، ذكر مدير التعليم سليمان الطعيسي، أن التعليم مجال خصب للاستثمار الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع والوطن عامة، متمنياً أن يكون الاجتماع انطلاقة وخطوة أولى لدفع عجلة الاستثمار في التعليم.

أما رئيس بلدية الرس، فأكد استعداد البلدية لتذليل العقبات والتحديات التي تعترض طريق الاستثمار في هذا المجال، مبيناً أن البلدية بصدد طرح أراضٍ استثمارية كمرافق تعليمية وفق الضوابط المعدة لذلك.

إلى ذلك، قال أمين الغرفة التجارية إن الغرفة مستعدة لتبني التنسيق بين الجهات الحكومية لتسهيل جميع الإجراءات التي تتعلق برجال الأعمال والمستمرين في مجال التعليم، واقترح أن يتم إنشاء لجنة للتعليم الأهلي تتكون من الملاك والمستثمرين للمدارس الأهلية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (٥) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)