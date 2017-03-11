«مرور جدة» تكمل جاهزيتها لـ «حياتك أمانة»

أكمل «مرور جدة» استعداداته للمشاركة في فعاليات أسبوع المرور الخليجي لهذا العام الذي ينطلق غداً، تحت شعار «حياتك أمانة».

وأوضح مدير مرور المحافظة العميد سليمان الزكري، أن الإدارة تسعى من خلال فعاليات الأسبوع إلى ترسيخ مزيد من الوعي والسلوك المروري والالتزام بالأنظمة المرورية لدى قائدي المركبات.

وأضاف أن الإدارة جنّدت كل الإمكانيات، واستعدت منذ وقت مبكر لإنجاح فعاليات الأسبوع، والاستفادة من النشاطات المختلفة لتفعيل شعاره، بما يحقق رفع مستوى السلامة المرورية لكافة شرائح المجتمع من خلال المحاضرات والندوات التي تُعقد من قِبل ضباط المرور في المدارس والجامعات والقطاع الخاص والأسواق، وتركّز على توجيه الشباب بضرورة توخّي الحذر والتقيّد بالأنظمة المرورية التي تستهدف طلاب وطالبات المدارس والكليات والجامعات باعتبارهم إحدى الشرائح المستهدفة في فعاليات وبرامج الأسبوع، مبيناً أن الأسبوع يصاحبه معرض توعوي، وسيدشنه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد صباح غدٍ.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (٣) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)