صحيفة الشرق – العدد 1924 – نسخة الدمام

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-١١)

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