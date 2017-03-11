نائب الملك يتوِّج الاتحاد بكأس ولي العهد

توَّج نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد بطلاً لبطولة كأس ولي العهد، بعد فوزه على نظيره النصر بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض9

وكان في استقبال نائب خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله، أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.

كما كان في استقبال سموه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، ووكلاء رئيس الهيئة العامة للرياضة، وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقد وصل في معية نائب خادم الحرمين الشريفين، مستشار وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وعقب المباراة، استقبل نائب خادم الحرمين الشريفين أبناء شهداء الواجب من القوات المسلحة وتبادل معهم الأحاديث الأبوية.

ثم تشرف حكام المباراة والمراقبون بالسلام على نائب خادم الحرمين الشريفين وتسلّم ميدالياتهم ووقّع – حفظه الله – على الكرة التي لعبت بها المباراة.

بعد ذلك سلّم رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي وأعضاء النادي الميداليات الفضية ومكافأة المركز الثاني، معبرًا عن تمنياته لهم بالتوفيق في مشاركاتهم المقبلة.

عقب ذلك سلّم أعضاء فريق نادي الاتحاد الميداليات الذهبية ومكافأة المركز الأول، بعدها سلّم كأس البطولة لرئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن وقائد الفريق عدنان فلاتة، مهنئاً لهم على تحقيقهم البطولة، ومتمنيًا لهم التوفيق.

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٤) صفحة (١) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٧)