3 هزات أرضية شمال أملج

رصد المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين أمس 3 هزات أرضية على بعد 84 كيلومتراً شمال مدينة أملج وعلى عمق 10 كيلو مترات بدرجات 3.7 و 3.3 و3.0 على مقياس ريختر، بحسب ما أفادت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، طارق أبا الخيل، أن الهزات حدثت على صدع أخدودي عادي “حيث يعد هذا النشاط صغيراً نسبياً”، واصفًا إياها بأنها تعد ضعيفة وليست خطرة وعلى مقياس ريختر، مشيراً إلى إبلاغ الدفاع المدني لعمل الاحتياطات اللازمة.

وذكر أبا الخيل أن المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين، الذي يضم أكثر من 220 محطة رصد زلزالي منتشرة في أنحاء المملكة، يرصد يومياً عديداً من الهزات غير المؤثرة، مؤكداً أهمية رفع الوعي بكيفية التعامل الصحيح أثناء حدوث الزلازل من خلال اتّباع الإرشادات التعريفية المهمة على موقع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

وتحرص الهيئة، بحسب ما قال متحدثها، على إعلان الهزات عبر موقعها الرسمي لتجنب انتشار الشائعات مجهولة المصدر في وسائل التواصل الاجتماعي.