قالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها بأن السيارة التي كان يقودها مصطفى المداد وهي من نوع تويوتا “جيب فور تشنر” ابيض اللون مسروقة وسبق رصد استخدامها في عدة عمليات إرهابية منها خطف الشيخ محمد الجيراني في ربيع الأول 1438هـ.

وذكرت الداخلية بأن السيارة تم رصد استخدامها كذلك في السطو على موظفي نقل أموال أثناء إيداعها بصراف آلي في سيهات بشهر شعبان 1437هـ.

وكذلك تم رصد استخدامها في محاولة اغتيال عمدة تاروت خلال شهر شوال 1437هـ ، ومقتل رجل الأمن سلطان المطيري خلال شهر محرم 1438هـ ، وإشعال النار في صراف بنك الرياض بأم الحمام الأسبوع الماضي.

وكانت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، قد وجهت صفعة قوية للجماعات الإرهابية في العوامية، عقب إطاحتها بالمطلوب مصطفى علي المداد، بعد تبادل لإطلاق النار معه بدأ من جهته في حي الشويكة أمس الأول، بعد أن تم رصده حيث طلب منه التوقف، قبل أن يبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن دون الامتثال للنداءات الموجهة له بتسليم نفسه، مما استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف مما أسفر عن مقتله، في وقت تعرض فيه أحد رجال الأمن لإصابة بسيطة لا يزال يتلقى العلاج اللازم منها.