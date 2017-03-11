القيادة تهنئ موريشيوس بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية موريشيوس، السيدة أمينة غريب فقيم بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبالمناسبة نفسها؛ بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية موريشيوس، أعرب فيها عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

في سياقٍ متصل؛ بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيسة أمينة غريب عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.