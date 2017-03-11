سحب رعدية على 8 مناطق بالمملكة

يتوقع لطقس اليوم سماء غائمة الى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، فيما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، في حين يطرا انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب المملكة.

وكذلك يتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط. وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-46كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، و حالة البحر متوسط إلى مائج الموج.

بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 18-46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.