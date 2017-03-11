بلغت الحصيلة النهائية لضحايا الإعصار المدمر الذي ضرب قبل أربعة أيام جزيرة مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي، 38 قتيلاً، و180 جريحًا وأكثر من 116 ألف نازح.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة في بيان اليوم السبت، بأن إعصار “إيناو” الذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي من البلاد تسبب أيضًا في تدمير عشرات الطرق وقطع خطوط الاتصال، وخلف دمارا كبيرا في المنطقة جراء السيول الجارفة التي رافقت الرياح العاتية، وحدوث انهيارات أرضية.

كما أشار البيان إلى أن الإعصار أجبر أكثر من 116 ألف شخص على ترك منازلهم والنزوح نحو مناطق آمنة، و لجأوا إلى أكثر من 53 ألف مركز إيواء أقيمت في مختلف أرجاء البلاد.