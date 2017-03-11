إقالة 46 مدعياً عاماً فدرالياً عيّنهم أوباما

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، من 46 مدعياً عاماً فدرالياً بوزارة العدل تقديم استقالتهم، كان قد عينهم الرئيس السابق باراك أوباما.

ويشار إلى أنّه تجري العادة في الولايات المتحدة الأميركية أنّ تطلب الادارة الجديدة من موظفين في وكالات فدرالية معينين تقديم استقالاتهم، من أجل تعيين أشخاص موالين للرئيس الجديد. ولكنّ المفاجئ في طلب الإدارة الأميركية الجديدة هو إقالة هذا العدد الكبير من المدعين الفدراليين مرة واحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية سارة إيسغور فلوريس إنّ ”وزير العدل جيف سيشنز طلب من 46 مدعياً عاماً فدرالياً عينهم أوباما تقديم استقالاتهم من أجل ضمان حصول عملية انتقال سلسة”.

ومن بين المدعين الذين شملهم قرار الإقالة، المدعي العام الفدرالي لمنطقة مانهاتن بريت بهارارا الذي طلبت منه الإدارة تقديم استقالته، على الرغم من أنه التقى شخصياً ترامب إثر انتخابه رئيساً وقبيل تسلمه مفاتيح البيت الأبيض. وكان بهارارا قال إثر لقاء ترامب، إنّ الأخير طلب منه البقاء في منصبه.