تحذير من أتربة وأمطار رعدية على الرياض

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، أنه من المتوقع أن تتأثر المنطقة بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ويتوقع هطول أمطار رعدية من اليوم السبت إلى مساء الغد.

كما دعت المديرية الجميع بأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات ومنها البقاء في المنزل إلا للضرورة، وفي حالة شدة هبوب الرياح يلزم الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة و الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد ودعت إلى تقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة.