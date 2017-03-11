قبضت شرطة منطقة الرياض، على مواطن، يقوم بتصوير النساء والتلفظ عليهن ونشر صورهن في برنامج “سناب شات”.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: (تم رصد مقطع فيديو لمواطن يقوم بتصوير النساء في مكان عام، والتلفظ عليهن بعبارات غير لائقة، ونشرها في برنامج “سناب شات”).

وأوضح بأنه تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وبمناقشته أقر بتصوير المقطع المتداول، ونشره وعلمه بمخالفة هذا التصرف للنظام العام.

وأشار إلى أنه تم إيقاف المتهم في مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الرياض، لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.