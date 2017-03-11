26 لاعباً في قائمة الأخضر لمواجهتي تايلاند والعراق

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن القائمة المختارة من قبل المدير الفني بيرت فان مارفيك للمشاركة في معسكر المنتخب السعودي في العاصمة التايلاندية ” بانكوك ” استعداداً لخوض مواجهة الجولة السادسة أمام منتخب تايلاند في الثالث و العشرين من شهر مارس و مواجهة الجولة السابعة أمام منتخب العراق في الثامن و العشرين من شهر مارس ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018 م .

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وضمت قائمة المنتخب، في حراسة المرمي وليد عبدالله، ياسر المسيليم،عبدالله المعيوف، وفي خط الدفاع، ياسر الشهراني، محمد البريك، حسن معاذ، عمر هوساوي، أسامة هوساوي، معتز هوساوي، محمد ال فتيل، عبدالله الحافظ، منصور الحربي، حسن كادش.

‏‎وفي خط الوسط، كل من عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، عبدالمجيد الرويلي، عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، يحيى الشهري، فهد المولد، نواف العابد، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري. وفي المقدمة الهجومية، ناصر الشمراني، محمد السهلاوي، نايف هزازي.

ومن المقرر أن يبدأ تجميع اللاعبين يوم الخميس القادم 16 مارس بمدينة الرياض على أن تغادر البعثة، مساء نفس اليوم، عبر طائرة خاصة من الناقل الوطني إلى العاصمة التايلاندية بانكوك.