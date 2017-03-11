احباط تهريب 7 آلاف حبة مخدرة

تمكّن جمرك حالة عمار من إحباط محاولة لتهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها 7.309 حبة مخدرة مخبأة أسفل البنطال الذي يرتديه المهرب بعد أن لفها على ساقيه.

وقال مدير عام جمرك حالة عمار، عبد العزيز النعيمة، إن رجال الجمارك قاموا بالاشتباه براكب قدوم بمركبة أجرة إلى الجمرك حيث تم تفتيشه ذاتياً وعثر على كمية الحبوب المخدرة مخبأة داخل أكياس بلاستيك ومثبته على الساقين بلاصق.

وأكد مدير عام جمرك حالة عمار على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الجمارك في سبيل منع دخول الممنوعات إلى المملكة وذلك من خلال إحباط العديد من تلك المحاولات عبر كافة المنافذ الجمركية.