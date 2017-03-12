صحيفة الشرق – العدد 1925 – نسخة الرياض
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٥) صفحة (١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-١٢)
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