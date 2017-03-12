عبدالرحمن الواصل
إِنْكَارُ الذَّاتِ الأَنَانِيَّةِ حَافِزٌ اجْتِمَاعِيٌّ وَإِنْسَانِيّ
المختلفون مع الجميع في الرأي والطروحات، فهم ينتصرون لذواتهم ولأهدافهم ولطروحاتهم ولآرائهم بأساليب لا يعلنونها، بل يخفونها ويلمِّعونها حينما تنكشفُ فينكشفون بسلبيَّتهم وأنانيَّهم
يختلفُون في مساراتهم وتوجُّهاتهم اختلافاتٍ واسعةً وعميقةً تفرزُهم على طرفي نقيضٍ؛ وذلك بحسب نظراتِ مجتمعاتهم وتقويمهم لأدوارهم ومبادراتهم ومنجزاتهم، فبعضٌ في الطرف السلبيِّ وهم الشريحة الأوسع المنشغل أصحابها بذواتهم يدورون فيها وحولها في أهدافهم وتوجُّهاتهم وفي قياساتِ مكتسباتهم وتقويم خساراتهم تأكيداً لها وانتصاراً لأنانيَّتها، فيما بعضٌ في الطرف الإيجابيِّ وهم المنشغلون بمن حولهم من مواطنيهم، المتلمِّسون احتياجات مجتمعاتهم المحليَّة ووطنهم والموجِّهون خطواتها واتِّجاهاتها منكرين ذواتهم، يتفانون ويخلصون ويبادرون بشفافيَّة وبوضوحٍ فتظهرُ بصماتُهم ومنجزاتُهم وخبراتُهم وتجاربُهم شواهدَ إيجابيَّة على تجرُّدهم من الأنانيَّة.
وفي حين يتخرَّجُ من الشِّريحة الأولى القابع أفرادها في الطرف السَّلبيِّ رموزُ الفساد الإداريِّ والماليِّ وأدعياء العمل الاجتماعيِّ والثقافيِّ، ويتفوَّق منهم في ذلك المستبدُّون في مجتمعاتهم ووطنهم المهمِّشون لغيرهم في جوانب الحياة ومجالاتها، والمختلفون مع الجميع في الرأي والطروحات، فهم ينتصرون لذواتهم ولأهدافهم ولطروحاتهم ولآرائهم بأساليب لا يعلنونها، بل يخفونها ويلمِّعونها حينما تنكشفُ فينكشفون بسلبيَّتهم وأنانيَّهم، ينظرون لسعادتِهم ويبلورونها بمكتساباتهم الآنيَّة، وهي سعادةٌ زائفةٌ مؤقَّتةٌ لا تلبثُ أن تتلاشى بمنزلقاتٍ فإخفاقاتٍ وإن طال زمنُها، وتنتهي بشكوى الزَّمان والمكان، وبأنينٍ وبنحيبٍ يتصاعدان بحسبِ خساراتهم وانكشافاتهم، وتعقبُ بتأنيبٍ لضمائرهم وإن لم يعلنوه مداراة ًومكابرةً ولكنَّهم يحسُّون بالندم ولات ساعة مندم، فيبحثون عن أساليب جديدة لاستعادة بعض مكتسباتهم ولكنَّهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، فيندفع بعضهم لعالم الجريمة أو لدوائر الانحراف، وإن حاول بعضٌ منهم بعد مراجعةٍ لذواتهم ولأهدافهم ولتوجُّهاتهم العودةَ إلى بداياتهم آملين بالابتعادِ عن السلبيَّة والأنانيَّة ولكن هيهات ثمَّ هيهات أن يحقِّقوا ذلك بعد انكشافهم واعتيادهم مساراتهم وتوجُّهاتهم الأولى، فهذا يتطلَّب منهم جهوداً كبيرة ما جرَّبوها وتحتاج لزمنٍ ما ألفوه ولا اعتادوا الصبرَ على طوله.
فيما يتخرَّج من الشريحة الثانية الكائن أفرادها في الطرف الإيجابيِّ روَّادُ العمل الاجتماعيِّ والثقافيِّ ورموزُ العطاءات الإنسانيَّة والوطنيَّة، العاملون في مجتمعاتهم ووطنهم للنهوض بها في جوانب الحياة ومجالاتها، المشاركون لمواطنيهم بالتفكير وبالآراء طموحاتٍ وأهدافاً، فهم لا يختلفون مع غيرهم في الفكر والرأي والمسارات والطروحات إلَّا مع أفرادٍ من الشريحة الأولى وإن كانوا يتحاشون ذلك ولكن قد يضطرُّون لمحاورتهم مؤقَّتاً، فهم ينتصرون دائماً للحقِّ وللحقيقة وللعدالة وللنزاهة بأساليب يعلنونها للآخرين فيظهرون في مجتمعاتهم المحليَّة وفي وطنهم روَّاداً في أعمالهم ومنجزاتهم وخبراتهم ومبادراتهم الاجتماعيَّة ورموزاً في ثقافتهم وإنسانيَّهم ووطنيَّتهم، تتجلَّى سعادتُهم بمكتسبات مجتمعاتهم ووطنهم، فيحسُّونها سعادةً ساميةً ودائمةً ومتنامية فينعمون براحة ضمائرهم ويشعرون برضا الآخرين من حولهم، ويجدون تقديراً وعرفاناً وتكريماً من مجتمعاتهم ووطنهم، فيزدادون تفانياً وإخلاصاً ومبادراتٍ ومنجزاتٍ وشعوراً بالرضا وبأدوارهم الإيجابيَّة فينطلقون في آفاقٍ اجتماعيَّة وفكريَّة وثقافيَّة تجعل منهم نماذجَ يقتدي بهم غيرُهم من أجيالٍ معاصرةٍ لهم وأخرى لاحقة بهم.
وحيثُ تقاسُ نهضةُ الوطن والمجتمعاتِ المحليَّة بحسب اتِّساع هاتين الشريحتين فيها أعداداً وتأثيراً، فإنَّ المجتمعاتِ المتقدِّمة والناهضة والصاعدة تتسع فيها الشريحة الثانية فتقوى تأثيراتها، فيما يعدُّ ارتفاعُ أعداد الشريحة الأولى واتِّساعُ تأثيراتها دلالةً على تخلُّف مجتمعاتها ووطنها، بل إنَّ هاتين الشريحتين معاً تعدَّان مؤشِّراتٍ على مخرجات التربية والتعليم في مجتمعاتها المحليَّة وفي وطنها، فاتِّساع الشريحةِ الأولى يعدُّ مؤشِّراً واضحاً على إخفاق التربية والتعليم عن تحقيق أهدافهما النظريَّة والعمليَّة في مدارسها وجامعاتها، ودلالةً اجتماعيَّة بيِّنةً على قصور الأسر في أدوارها، وعلى سلبيَّة المجتمع توعويّاً؛ ممَّا يتطلَّب وقفات تربويَّة تطويريَّة جادَّة سواءٌ أكان ذلك على مستوى التعليم العام أم كان على مستوى التعليم الجامعي والمهنيِّ، أو كان ذلك بتوعية الأسر بأدوارها ومسؤوليَّاتها، فيما الشريحة الثانية مؤشِّرٌ إيجابيٌّ واضحٌ على نجاح التربية والتعليم بتحقيقهما أهدافهما، ودلالة على نجاحات أسريَّة ومجتمعيَّة تربيةً وتوعية، وكلَّما اتَّسعت هذه الشريحة أعداداً وتأثيراً كان اتِّساعها مؤشِّراً أكبر على نجاح تربويٍّ وتعليميٍّ بمختلف ميادينهما فنهضت بمجتمعاتها المحليَّة وبوطنها.
كما تسير التنمية بمجالاتها واتِّجاهاتها صعوداً وهبوطاً بحسب هاتين الشريحتين اتِّساعاً فتأثيراً، ففي حين أنَّ الشريحة الأولى تعدُّ من معوِّقات التنمية، فإنَّ الشريحة الثانية تصنَّف من حوافزها وعواملها، وتعدَّان أيضاً مؤشِّراتٍ على العدالة والنزاهة واحترام الأنظمة والتشريعات الوطنيَّة وتطبيقاتها، أو على الفساد بأشكاله المختلفة وعلى الانحراف بأنواع الجريمة فيه والتجاوزات للأنظمة والتشريعات، وتظهر الخطوط البيانيَّة لذلك إيجاباً بتأثير الشريحة الثانية، فيما تظهر سلباً بتأثير الشريحة الأولى، وتلك المقاييس والمؤشِّرات تتطلَّب دراساتٍ علميَّة تحدِّد تأثير كلٍّ من هاتين الشَّريحتين على مجتمعاتها المحليَّة وعلى الوطن، تليها مراجعاتٌ متعمِّقة لعوامل ظهورهما أو اتِّساعهما تبنى عليها المعالجات الوطنيَّة المستقبليَّة المأمولة.
ومن هاتين الشريحتين وفيما بينهما يتكوَّن الحراكُ الثقافيُّ، فإذا ما أدارته الشريحة الأولى مهيمنةً على وسائله وأدواته فسيكون حراكاً ثقافيّاً سلبيّاً يمارس التهميش والإقصاء وتكوين الخلايا المتستِّرة على بعضها المدافعة عن سلوكيَّات بعضها وممارساتها، وحينئذٍ سيستشري الفسادُ الإداريُّ والماليُّ، بل وسيُحتسب من المهارات الفرديَّة لتقاسم المصالح دون تخوُّف أو ريبة ومداراة، وإذا ما أدارتْ الشريحةُ الثانيةالحراكَ الثقافيَّ فسيكون حراكاً ثقافيّاً إبداعيّاً إصلاحيّاً رائداً يأخذ باعتباره معالجة مشكلات المجتمعات المحليَّة والوطن بهدف النهوض بها لتتجاوز عثراتها والتأثيرات السلبيَّة للشَّريحة الأولى، وقد يفرز ذلك صداماً ثقافيّاً فيما بين الشريحتين لكنَّه سيكون مؤقَّتاً؛ إذْ لن يلبث زمناً إلاَّ بقدر ما يتيح لمحاولات يائسة بائسة من الشريحة الأولى أن تقلِّل خساراتها، فتضطرُّ بعدها للانسحاب التكتيكيِّ أو الدائم بحسب إصرار الشَّريحة الثانية على إدارة الحراك الثقافيِّ إبداعاً وتنويراً وإصلاحاً.
نعتذر عن التعليق عن رأي الدكتور لما فيه من خدش ولما فيه من عدم الطرح الموضوعي لتعليقات سابقه لآخر مقال للدكتور ولما فيه من اثاره صحفيه والذي يعلق على المقال يتحمل تبعات ذلك من حوارات عقيمه لا تجدي نفعا وانما يؤمنون ببعض الكتاب هذا ما أردنا التعليق على المقال لما يمسنا ويمس المعلقين الآخرين في التعليقات السابقه لمقال الدكتور السابق واي دخول من الاخوه الآخرين غير المعلقين السابقين يتحملون أيضا تبعات ذلك مع التحيه للدكتور والاخوه المعلقين السابقين لمقال السابق للدكتور والقائمين على الشرق الالكتروني وللصحيفه الورقيه.
محمد آل سالم.
أخي محمد آل سلم: تحيَّاتي: أقدِّر لك موضوعيَّتك وتنبيهاتك لبعض المعلِّقين ذوي المشاعر السلبيَّة، تحيَّاتي:
لا تنسى شريحة المهمشون وهم الذين يقومون بكل الاعمال ويمتثلون للانظمه والتعليمات والاوامر ويجاهدون ليلهم مع نهارهم من اجل ان يكون ابناءهم صالحين مفيدين لدينهم ووطنهم ملتزمين باوامر ولي الامر….ومع كل ذلك تجدهم مهمشون الوظايف تذهب للاجانب وسكنهم بالايجار لان الهوامير شبكوا على الاراضي واحتكروها ومع كل الصعوبات تجدهم اوفياء صابرون لا يعارضون وياملون ان يتلفت اليهم احد وينصفهم…ابتسم
انا لم استوعب كيف يقوم اقتصاد بلد على اجانب يستنزفونه ويحولون امواله الى بلادهم ولا يدفعون ضرايب للدوله ولا يوظفون ابناء البلد يسيطرون على تجارته وخدماته ويتكتلون كل جنسيه لابناء بلدهم ويستقدمون ابناءهم يعملون معهم بشراء التاشيرات ..،كيف هذا الاقتصاد ؟….ابتسم
أخي عليَّان السفياني: تحيَّاتي: بالرغم من وفرة تعليقاتك فإنِّي لا أعلم إلى الآن ماذا تريد منِّي، فتعليقاتك غالباً غير ذات صلة بموضوعات مقالاتي، إنَّما تعلِّق متبرِّماً متذمِّراًُ متسخِّطاً في موضوعٍ تكرِّر فيه أفكارك عن العمالة المستقدمة وعن التَّعدِّي على الأراضي الحكوميَّة أو تشبيك الأراضي المملوكة ملكاً خاصّاً، فهل تظنُّ أنَّ الحلَّ لديَّ؟، أو أنَّني السبب أو مشارك في ذلك، أم أنَّ ذلك مجرَّد تنفيس لا أكثر، وهل بعد مئات التعليقات للتنفيس لم تكتشف أنَّك ما زلتَ تدور في حلقة مفرغة، أو أنَّك لم تستطع أن توصل أفكارك لمن يستطيع معالجة مشكلاتك، أخي علِّق بما هو ذو صلةٍ بموضوع المقالة، وليكن تعليقك موضوعيّاً غير متشنج، رجائي أعفني من تعليقاتك التي لم تغيِّرها منذ عرفتك معلِّقاً. تحيَّاتي عليَّان.
( فبعضٌ في الطرف السلبيِّ وهم الشريحة الأوسع المنشغل أصحابها بذواتهم يدورون فيها وحولها في أهدافهم وتوجُّهاتهم وفي قياساتِ مكتسباتهم وتقويم خساراتهم تأكيداً لها وانتصاراً لأنانيَّتها، فيما بعضٌ في الطرف الإيجابيِّ وهم المنشغلون بمن حولهم من مواطنيهم، المتلمِّسون احتياجات مجتمعاتهم المحليَّة ووطنهم والموجِّهون خطواتها واتِّجاهاتها منكرين ذواتهم، يتفانون ويخلصون ويبادرون بشفافيَّة وبوضوحٍ فتظهرُ بصماتُهم ومنجزاتُهم وخبراتُهم وتجاربُهم شواهدَ إيجابيَّة على تجرُّدهم من الأنانيَّة.) !!! وهل تظن ياجهبذ الرأي أن توفر الشريحة الثانية الإيجابية كما تقول سبب لنهوض الأوطان من مرقدها فالأوطان لا تنهض على توفر هذه القيم لدى شريحة هنا وهناك بل تنهض وفق أساس وطني شامل وأسس عامة تكون مسارا” عاما” وشاملا” لكل الشرائح بسلبيتها وإيجابيتها فسن النظم والقوانين الجادة للنهوض بكل مرافق الأمة وفق نظم رقابة ومحاسبة جادة وبسط العدالة الإجتماعية وهي الأساس الحقيقي لنهوض أي أمة بل أن العدالة الإجتماعية والقوانين الجادة و الواضحة والشفافة والفاعلة هي المعيار الحقيقي لبروز هذه الفئة أو تلك فالفئة الأولى التي أشرت إليها لا يمكن أن تنموا وتبرز في ظل مجتمع تسوده العدالة والشفافية وسيادة القانون هذه العينة السلبية التي تمتهن حب الذات والفساد والأنانية وتعيق التنمية بكل الطرق لا بد لها من بيئة مناسبة تساعدها على فعل فعلتها وهذه البيئية تكمن في غياب الأسس التي أشرت إليها من عدالة وشفافية…
نعم الشريحة الثانية الإيجابيَّة قادرة على النهوض بالأوطان، فتلك الشريحة لديها من المبادئ والقيم ما يجعلها تحافظ على الوطن، فلا طائفيَّة ولا عنصريَّة ولا مناطقيَّة تحرِّكها، كما أنَّها لا تنقاد للطابور الخامس فتتجسَّس على الوطن، ولا تداهن الجارة اللدودة إيران، أو تؤيِّد تدخُّلاتها في المنطقة العربيَّة، ولا تحرِّكهم كما مشاعر سلبيَّة حقداً وحسداً، وهذه فالشريحة الإيجابيَّة لديهها من الفكر والفهم ما يجعلها تكشف أمثالك، بل وستجعل الشريحة السلبيَّة تراجع ذاتها تحت ضغوطات فكريَّة وثقافيَّة منها، أمَّا المراقبة والمحاسبة والعدالة فهي توجُّهات الوطن بالرغم من ادِّعاءاتك يا حسين، فلتنظر لدول الربيع العربي ولتقارنها مع وطنك لتعرف أنَّك منقاد لمخطَّط البلبلة للجارة اللدودة وأنَّك باستثارتك المواطنين تنفِّذ توجُّهات الفرس وغيرهم، فإن قصرت قدراتك وطموحاتك وجهودك عن الوصول لما وصل إليه غيرك من المواطنين وعن تحقيق ما حقَّقوه فهذا لا يعزى إلا إلى ذاتك وليس لقصور العدالة الاجتماعيَّة ، ولغياب المحاسبة والمراقبة في الوطن، ففي كلِّ وطن مهما وضع من أساليب مراقبة ومتابعة وقنَّنن الحقوق في ضوء العدالة من يتجاوز ذلك، وهذا لا يتحمله الوطن لوحده، فعلى المواطن أن يكون عين مراقبة ومنهج عدالة ونزاهة، فحاسب نفسك قبل محاسبة الوطن، وأنكر ذاتك الأنانيَّة لمصلحة الوطن، فإذا لم تستشعر ذلك فلتقرأ ما يساعدك على تنويرك كما في مقالتي وفي ردِّي عليك.
نعم الشريحة الثانية الإيجابيَّة قادرة على النهوض بالأوطان، فتلك الشريحة لديها من المبادئ والقيم ما يجعلها تحافظ على الوطن، فلا طائفيَّة ولا عنصريَّة ولا مناطقيَّة تحرِّكها، كما أنَّها لا تنقاد للطابور الخامس فتتجسَّس على الوطن، ولا تداهن الجارة اللدودة إيران، أو تؤيِّد تدخُّلاتها في المنطقة العربيَّة، ولا تحرِّكهم كما مشاعر سلبيَّة حقداً وحسداً، وهذه فالشريحة الإيجابيَّة لديهها من الفكر والفهم ما يجعلها تكشف أمثالك، بل وستجعل الشريحة السلبيَّة تراجع ذاتها تحت ضغوطات فكريَّة وثقافيَّة منها، أمَّا المراقبة والمحاسبة والعدالة فهي توجُّهات الوطن بالرغم من ادِّعاءاتك يا حسين، فلتنظر لدول الربيع العربي ولتقارنها مع وطنك لتعرف أنَّك منقاد لمخطَّط البلبلة للجارة اللدودة وأنَّك باستثارتك المواطنين تنفِّذ توجُّهات الفرس وغيرهم، فإن قصرت قدراتك وطموحاتك وجهودك عن الوصول لما وصل إليه غيرك من المواطنين وعن تحقيق ما حقَّقوه فهذا لا يعزى إلا إلى ذاتك وليس لقصور العدالة الاجتماعيَّة ، ولغياب المحاسبة والمراقبة في الوطن، ففي كلِّ وطن مهما وضع من أساليب مراقبة ومتابعة وقنَّنن الحقوق في ضوء العدالة من يتجاوز ذلك، وهذا لا يتحمله الوطن لوحده، فعلى المواطن أن يكون عين مراقبة ومنهج عدالة ونزاهة، فحاسب نفسك قبل محاسبة الوطن، وأنكر ذاتك الأنانيَّة لمصلحة الوطن، فإذا لم تستشعر ذلك فلتقرأ ما يساعدك على تنويرك كمقالتي وكردِّي عليك.
( إذاً في كلِّ كوكبٍ وجرمٍ سماويٍّ خَلْقٌ خُلِقَ لعباداته سبحانه وتعالى وسيرجعون إليه لمحاسبتهم، وأنَّ الإنسان كأحد مخلوقاته لا يحيط علماً بالحياة فيها فمعايير حياته ومقاييسها لا تنطبق على ما عداها ) ( عن مخلوقاته الأخرى وحياتهم في الأجرام السَّماويَّة الأخرى فهي من أمره سبحانه وتعالى الذي ما آتاهم من علمه إلَّا قليلاً، فكيف إذاً ينفي الإنسانُ وجود مخلوقاتٍ أخرى وحيوات أخرى لها لمجرَّد أنَّ معايير حياته ومقاييسها لا تنطبق عليها؟!! ) !!! هنا الواصل يخبص بل بتقول على الله سبحانه وتعالى فالله يقول ({تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} فلا تخلط بين هذه الآية وقوله تعالى{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} فالروح كما في الآية من أمر الله وحده لا يعلمها إلا هو حتى لو حاول الإنسان معرفتها فلن يستطيع فلا يجوز أن تتقول على الله مالم يقل وتجعل من العلم بمخلوقات الله وحياتهم في الأجرام السماوية الأخرى من أمره كما تقول بل علم يمكن الوصول إليه ولكن لاتفقهون كما قال تعالى !!! وأنصحك بعدم الخوض في تفسير آيات الله دون علم وتخصص يساعدك كما أن هناك آيات تدلل على وجود مخلوقات وهي أدلة شرعية…
يا حسين لو فهمت الآيتين ومناسبة استشهادي بهما لعرفتَ أنَّ الإنسان مهما أوتي من العلم لن يصل إلى التعرُّف على مخلوقاته الأخرى في الأجرام السماويَّة التي لم يخلقها عبثاً، وأنَّ الإنسان لن يستطيع معرفتها وهو لم يعرف عن الخلق المشارك له في كوكب الأرض وهم الجنِّ إلا ما جاء عنهم في كتابه، علماً أنَّهم مكلَّفون كتكليف الإنس في شريعة الإسلام، فما جوانب حياتهم الاقتصاديَّة والحضاريَّة والعمرانيَّة والعلميَّة يا حسين؟، ثمَّ أنَّ هذا موضوع المقالة السابقة، ولا علاقة له بموضوع هذه المقالة، فمن هو الذي يخبِّص يا حسين؟، ومن هو الذي لا يفهم ولا يدرك يا غامدي؟، اقرأ ما تفهمه وعلق بما تدركه رزقتَ فكراً نيِّراً وعلماً واضحاً، وموضوعيَّة وشفاك من مشاعرك السلبيَّة.
ولو كانت لديه الأدوات لذلك لما سأل هذا السؤال الساذج ( هل يراها أو يرى الجنَّ بهيئاتهم وأشكالهم؟!! ) والجميع يعلم أن الجان خلق من نار والنار علميا” هي طاقة وهي عبارة عن إهتزازات وبالتالي الجان ذو طبيعة إهتزازية فالله تعالى يقول (وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ) وقوله تعالى (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ) والجميع يعلم أن الصوت هو ذبذبات تنتشر في الهواء وصوت الشيطان هو ذبذبات أيضاً وغير مرئية ولا يمكن قياسها أو معرفتها ولكنها موجودة ويمكن رؤية آثارها وبالتالي لابد من صوت مضاد ومقاوم لهذا الصوت الشيطاني وهو القرآن
تكمن في غياب الأسس التي أشرت إليها من عدالة وشفافية وسيادة قانون إذ لا يمكن لها أن تنموا في غير هذه البيئة وبالتالي فالشريحة الثانية الإيجابية كما تقول لن تستطيع ممارسة عملها المثمر والجاد في ظل غياب الأسس التي أشرت إليها من عدالة شاملة وسيادة قانون شفاف وفاعل يعم الجميع فالكل تحت سقف هذا القانون فلا يكفي حسن النية والإخلاص وإنكار الذات هذه الأفعال الفردية لا تبني أمة بل لاتمثل أساسا” حقيقيا” لبناء أمة بل هي عوامل مساعدة في ظل بيئة عامة تساعد على ذلك وفق الأسس التي أشرت إليها فكفى هذرا”
وهي أدلة شرعية ك (سبع أراضين) ومثال ذلك قوله تعالى (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة و{الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن) وقد سئل ابن عباس عن تفسير الآية الأخيرة فقال ( هي سبع أراضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم، وإبراهيم كإبراهيم، ونوح كنوح، وعيسى كعيسى ) وبصرف النظر عن صحة هذا القول من عدمه فهناك دليل على ألتقاء البشر بمخلوقات فضائيه فالله تعالى يقول (ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير)! إذا بهذا الطرح يمكن أن نتعمق ولو بشكل بسيط بدل هذا الحواس والتقول على الله فحذاري من الخوض فيما تجهل وبالذات في أمور الدين حتى لا تقع في الزلل بدون علم أصلحك الله وهداك فتخصصك الريفي لا يساعدك على ذلك
يا حسين تقول: التقاء البشر بمخلوقات فضائيَّة، أين كان ذلك؟ ومتى كان ذلك؟، وأين صورهم وآثارهم الماديَّة؟ إذا كنتَ ممّن يخدع بذلك، فكيف ستفهم الآيات التي أشرتُ إليها في مقالتي السابقة؟، يا حسين الأطباق الطائرة ومثلث برمودا، وغيرها هي خدع الغرب لأمثالك ممن يصدقونها لسذاجة وبلاهة، كما أنَّ الأشباح هي من المشعوذين أيضاً وهي مما ينطلي على أمثالك، فعد لعقلك ونقِّه من الشعوذة والخرافات، فها أنت يا حسين تكشف إضافة لمشاعرك السلبيَّة، ولخداعك من قبل أعداء الوطن عن قصور عقليٍّ فتصدِّق الخرافات والأساطير، فلعلَّك يا حسين الغامدي أن ترتقي فكراً وعلماً أو أن تخفي قصورك وتقصيرك عافاك الله وأصلح شأنك.
الثلاث مداخلات هي تكملة لمداخلاتي على المقال السابق والتي لم ترى النور في حينه رغم كل المحاولات وأشكر المشرفين على التكرم بنشرها في هذا المقال خالص الود
يا غامديُّ إليك ردِّي على تعليقاتك السابقة معاملة بالمثل في تعليقاتك غير ذات الصلة بموضوع مقالتي هذه:
يا غامديُّ إلامَ الحقدُ والحسدُ؟
ماذا تعاني وماذا يا تُرى تجدُ؟
كأنَّني فيك موجوعٌ تحاصره
أوهامُه وبها بالخوفِ يتَّقدُ
نفِّسْ حسينُ فإنَّ الشعرَ موهبةٌ
يُقْصى بها الهمُّ فالأوجاعُ تبتعدُ
والقلبُ يسلو إذا ما كنتَ تنشده
شعراً جميلاً كشعري أيُّها النَّكِدُ
فإنَّ تعذَّر هذا أو بدا فشلٌ
لديكَ فيه فقد يأتي لكمْ مددُ
لا تيأسنَّ ففي الكتَّابِ نابغةٌ
مدرِّبٌ شاعرٌ تدريبه يردُ
يعدِّل الشِّعرَ إن كسَّرته وإذا
جاء الرويُّ حروفاً ليس تتَّحدُ
تلك الخرابيطُ قد عدَّلتُها سلفاً
فكيف تعديلُها يُنسى ويفتقدُ؟
إن أنتَ لم تستفدْ منه فأنتَ إذاً
يا غامديُّ بليدٌ ساقه الأحدُ
لطالما كان هذا اليوم يوجعكمْ
فيه مقالي وفيه يُكْشَفُ الحسدُ
يومٌ ومن بعده يومان تحرقكمْ
وفي ردودي بشعري تكتوي الكَبِدُ
عليكَ أشفقُ لكنْ لستُ أهملكمْ
خوفاً فإهمالكمْ فيه لكم كَمَدُ
يا غامديُّ إذاً خذها لتنشدَها
قصيدةً ترتقي فيها وتنفردُ
من شاعرٍ ملك الإبداعَ موهبةً
كيما يوجِّهكمْ في الشعر يجتهدُ
لعلَّ ذلك يجدي حينها وعسى
فربَّما جاءكمْ من شعره سندُ
ثابرْ لعلَّكَ في يومٍ تقلِّده
وإن عييتَ فإنِّي حينها أعدُ
بأن ترى العفوَ منِّي حين تطلبه
فأنتَ أحرى به كي تختفي العقدُ