أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، قراراً بتعيين راجي بن مروي الشبعان رئيساً لبلدية البطحاء التابعة لأمانة الأحساء.

وأعرب الشبعان عن خالص شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية على هذه الثقة الغالية ودعمه لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات البلدية، كما شكر أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، لجهوده في دعم العمل البلدي، وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في أمانة الأحساء.

يُذكر أن الشبعان حصل على شهادة الماجستير الوظيفي في إدارة البلديات بتقدير ممتاز، كما حصل على عدد من الدورات المتقدمة في العمل البلدي، ولديه حضور في عدد من المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالأعمال البلدية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٥) صفحة (٤) بتاريخ (١٢-٠٣-٢٠١٧)