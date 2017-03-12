العيادات السعودية في أبخ تعالج يومياً 38 حالة بين اللاجئين اليمنيين

راجع 911 يمنياً في محافظة أبخ بجيبوتي عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال فبراير الفائت.

وأفادت عيادات المركز في مخيم اللاجئين اليمنيين في أبخ بمواصلتها تقديم خدماتها الطبية لـ 2560 لاجئاً.

وأشارت إلى بلوغ عدد متلقي العلاج والمراجعين خلال فبراير 911 حالة بمتوسط 38 يومياً.

وتراوحت الحالات بين 321 في عيادة الأطفال، و202 في الباطنية، و130 في العظام، و51 في الجراحة، و41 في الجلدية والحساسية، فضلاً عن 32 في المسالك البولية، و4 في عيادة النفسية، و3 في عيادة الأمراض المتوطنة ومثلها في عيادة النساء والولادة.

والعيادات تقدم الأدوية إلى المرضى بالمجان، وهي أحد برامج مركز الملك سلمان المقدّمة إلى اليمنيين اللاجئين في جيبوتي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٥) صفحة (٣) بتاريخ (١٢-٠٣-٢٠١٧)