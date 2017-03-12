بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية موريشيوس، أمينة غريب فقيم، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيسة فقيم؛ ولحكومة وشعب موريشيوس الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وبالمناسبة نفسها؛ بعث نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيسة موريشيوس. وأعرب نائب الملك عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيسة فقيم؛ ولحكومتها وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. في ذات السياق؛ بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيسة موريشيوس.
وعبّر ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيسة فقيم؛ ولحكومتها وشعبها مزيداً من الرقي والازدهار.
القيادة تهنئ رئيسة موريشيوس بذكرى استقلال بلادها
بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية موريشيوس، أمينة غريب فقيم، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
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